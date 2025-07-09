Евертон підсилився нападником Вільярреала
Тьєрно Баррі
ФК Евертон
Евертон, у складі якого грає Віталій Миколенко, завершив трансфер 22-річного форварда Вільярреала Тьєрно Баррі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Нападник молодіжної збірної Франції підписав з "ірисками" чотирирічний контракт, який діятиме до кінця червня 2029 року. Фінансові деталі переходу не розголошуються.
У клубі він покликаний замінити Домініка Калверта Льюїна, який покинув команду на правах вільного агента після 9 років у складі Евертона.
Минулого сезону Баррі зіграв 41 матч у всіх турнірах, в яких забив 19 м'ячів та віддав 4 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 20 мільйонів євро.
Раніше повідомлялось, що Евертон підписав новий контракт зі своїм капітаном.