Евертон підсилився нападником Вільярреала

Евертон, у складі якого грає Віталій Миколенко, завершив трансфер 22-річного форварда Вільярреала Тьєрно Баррі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нападник молодіжної збірної Франції підписав з "ірисками" чотирирічний контракт, який діятиме до кінця червня 2029 року. Фінансові деталі переходу не розголошуються.

У клубі він покликаний замінити Домініка Калверта Льюїна, який покинув команду на правах вільного агента після 9 років у складі Евертона.

Минулого сезону Баррі зіграв 41 матч у всіх турнірах, в яких забив 19 м'ячів та віддав 4 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Евертон підписав новий контракт зі своїм капітаном.