Перес виграв Гран-прі Саудівської Аравії

Джерело - Чемпіон.
У Саудівській Аравії Серхіо Перес виграв друге Гран-прі поточного сезону Формули-1.
Нагадаємо, що вчора Перес завоював pole position за підсумками кваліфікації.
Макс Ферстаппен посів другу позицію у гонці. Третім фінішував Фернандо Алонсо з команди Астон Мартін.
Результати Гран-прі Саудівської Аравії:
- Серхіо Перес (Ред Булл) - 50 кіл
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +5.3 секунд
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +20.6
- Джордж Расселл (Мерседес) +25.7
- Льюїс Хемілтон (Мерседес) +30.8
- Карлос Саінс (Ферарі) +35.6
- Шарль Леклер (Ферарі) +42.8
- Естебан Окон (Альпін) +52.4
- П'єр Гаслі (Альпін) +54.3
- Кевін Магнуссен (Хаас) +64.3
- Юкі Тцунода (Альфа Таурі) +66.9
- Ніко Хюлькенберг (Хаас) +69.9
- Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) +73.4
- Нік Де Вріс (Альфа Таурі) +74.8
- Оскар Піастрі (Макларен) +83.3
- Логан Сарджент (Вільямс) +84.5
- Ландо Норріс (Макларен) +84.6
- Валтері Боттас (Альа Ромео) +121.0
Зійшли з дистанції:
- Александр Албон (Вільямс)
- Ленс Стролл (Астон Мартін).