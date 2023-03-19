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Перес виграв Гран-прі Саудівської Аравії

Сьогодні 21:12 154 0
Перес виграв Гран-прі Саудівської Аравії
Фото Getty Images
#Макс Ферстаппен

Джерело - Чемпіон.

У Саудівській Аравії Серхіо Перес виграв друге Гран-прі поточного сезону Формули-1.

Нагадаємо, що вчора Перес завоював pole position за підсумками кваліфікації. 

Макс Ферстаппен посів другу позицію у гонці. Третім фінішував Фернандо Алонсо з команди Астон Мартін.

Результати Гран-прі Саудівської Аравії:

  1. Серхіо Перес (Ред Булл) - 50 кіл
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +5.3 секунд
  3. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +20.6
  4. Джордж Расселл (Мерседес) +25.7
  5. Льюїс Хемілтон (Мерседес) +30.8
  6. Карлос Саінс (Ферарі) +35.6
  7. Шарль Леклер (Ферарі) +42.8
  8. Естебан Окон (Альпін) +52.4
  9. П'єр Гаслі (Альпін) +54.3
  10. Кевін Магнуссен (Хаас) +64.3
  11. Юкі Тцунода (Альфа Таурі) +66.9
  12. Ніко Хюлькенберг (Хаас) +69.9
  13. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) +73.4
  14. Нік Де Вріс (Альфа Таурі) +74.8
  15. Оскар Піастрі (Макларен) +83.3
  16. Логан Сарджент (Вільямс) +84.5
  17. Ландо Норріс (Макларен) +84.6
  18. Валтері Боттас (Альа Ромео) +121.0

Зійшли з дистанції:

  • Александр Албон (Вільямс)
  • Ленс Стролл (Астон Мартін).
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