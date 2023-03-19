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Едвардс захистив титул чемпілга UFC у трилогії з Усманом

Сьогодні 08:36 321 0
Бій пройшов усю дистанцію
Едвардс захистив титул чемпілга UFC у трилогії з Усманом
Фото: Getty Images
#Камару Усман, #Леон Едвардс

Джерело - Чемпіон.

Леон Едвардс (21-3) переміг Камару Усмана (20-3) та захистив титул чемпіона UFC у напівсередній вазі.

Бій пройшов усю дистанцію. Едвардс здобув перемогу роздільним рішенням суддів: 48-46, 48-46, 47-47.

Це була третя зустріч між бійцями. Перший поєдинок Усмана та Едвардса відбувся у 2015 році та завершився перемогою Камару за очками.

Вдруге бійці провели бій у серпні 2022 року. Цього разу Леон нокаутував Камару в останньому раунді титульного бою.

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