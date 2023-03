Едвардс захистив титул чемпілга UFC у трилогії з Усманом

Леон Едвардс (21-3) переміг Камару Усмана (20-3) та захистив титул чемпіона UFC у напівсередній вазі.

Бій пройшов усю дистанцію. Едвардс здобув перемогу роздільним рішенням суддів: 48-46, 48-46, 47-47.

Це була третя зустріч між бійцями. Перший поєдинок Усмана та Едвардса відбувся у 2015 році та завершився перемогою Камару за очками.

Вдруге бійці провели бій у серпні 2022 року. Цього разу Леон нокаутував Камару в останньому раунді титульного бою.

