Світоліна впевнено вийшла у півфінал турніру в Руані

Еліна Світоліна (18) вийшла у півфінал грунтового турніру серії WTA 250 у французькому Руані. У чвертьфіналі вона виявилася сильнішою за іспанку Джессіку Бузас Манейро (73).

Матч тривав 1 годину 21 хвилину і завершився з рахунком 6:3, 6:2 на користь українки.

Початок зустрічі був непростим для першої ракетки України. Вже у першому геймі вона відіграла одразу 5 (!) брейк-пойнтів і втримала свою подачу. У середині сету тенісистки обмінялися брейками.

До Світоліної перевага перейшла після сьомого гейму, коли вона знов мала проблеми на власній подачі. Еліні все ж вдалося зробити рахунок 4:3, після чого Бузас Манейро "попливла".

Українка спокійно завершила сет на свою користь, а у другому суперниця вже не мала шансів змінити хід подій. Світоліна вийшла у півфінал.

Svitolina 🤝 Semifinals



Elina Svitolina surges into the semifinals in Rouen after defeating Bouzas Maneiro in straight sets, 6-3, 6-2!#OCRM2025 pic.twitter.com/52GcVzcflr — wta (@WTA) April 18, 2025

За матч Еліна 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 4 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, 3 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

Open Capfinances Rouen Métropole – WTA 250

Руан, Франція, грунт (зал)

Призовий фонд: $275,094

Чвертьфінал, 18 квітня

Еліна Світоліна (Україна) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) 6:3, 6:2

Це була друга зустріч суперниць, обидві виграла українка. У наступному раунді Світоліна зіграє проти румунки Єлени Габріели Русе (90).

Майбутній півфінал стане 46-м для Еліни на рівні WTA. Востаннє вона доходила до цієї стадії змагань на початку січня 2024 року в Окленді.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Руані Світоліна обіграла швейцарку Жиль Тайхманн (96) – 6:4, 6:2. У другому раунді 30-річна українка розгромила співвітчизницю Ангеліну Калініну (65) з рахунком 6:4, 6:0.