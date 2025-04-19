Колишні власники франшизи НБА придбали футбольні клуби

Сім'я Ларрі Міллера спільно з Miller Sports & Entertainment придбала контрольний пакет акцій клубу МЛС Реал Солт-Лейк та клубу NWSL Юта Роялз.

Про це повідомляє ESPN.

Американські клуби були придбані у Девіда Блітцера і компанії Smith Entertainment Group Раяна Сміта за 600 мільйонів доларів. Блітцер залишиться міноритарним інвестором, тоді як Сміт повністю продав свою частку.

Окрім двох команд, придбання мажоритарної частки в Real Salt Lake Holdings включає команду Реал Монархс (МЛС Next Pro), Академію RSL, стадіон "America First Field", стадіон "Zions Bank" та тренувальний центр "Zions Bank".

Блітцер і Сміт спільно з Arctos Partners придбали Реал Солт-Лейк та Юта Роялз в січні 2022 року за 400 мільйонів у Делла Лоя Хансена. Він був змушений продати клуби після того, як стало відомо, що він робив расистські коментарі.

Сім'я Міллерів має довгу історію спортивної власності. Вона володіла франшизою НБА Юта Джаз з 1985 по 2020 роки.

Раніше стало відомо, що клуб захисника молодіжної збірної України з МЛС залишиться без тренера наприкінці 2025 року.