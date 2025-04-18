Шикарна розв'язка: хайлайт Еліни у матчі проти Калініної розриває іноземні соцмережі

Українське дербі в тенісі не залишилося непоміченим на міжнародному рівні. Хайлайт Еліни Світоліної у матчі другого кола ґрунтового турніру серії WTA 250 у французькому Руані розриває соцмережі.

Офіційний акаунт WTA опублікував в Тіктоці шикарний момент першої ракетки України у матчі з Ангеліною Калініною (6:4, 6:0), який став вірусним.

Еліні вдалося виграти подачу своєї співвітчизниці, вибравшись із надскладної ситуації. У момент, коли Світоліна, здавалося б, віддасть очко суперниці, вона зуміла шикарним ударом вийти зі складного становища, отримавши овації від публіки.

Вже після гри перший номер України відзначила важливість участі українських тенісисток на світовій арені, відзначивши високий рівень гри Ангеліни.

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Нагадаємо, у чвертьфіналі турніру Світоліна зустрінеться з Джессікою Бузас Манейро (73, Іспанія). Гра відбудеться у п'ятницю, 18 квітня.

Раніше повідомлялося, що Еліна повторила національний рекорд Татаркової під час матчів Кубку Біллі Джин Кінг.