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Шикарна розв'язка: хайлайт Еліни у матчі проти Калініної розриває іноземні соцмережі

Богдан Войченко — 18 квітня 2025, 13:06
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Шикарна розв'язка: хайлайт Еліни у матчі проти Калініної розриває іноземні соцмережі

Українське дербі в тенісі не залишилося непоміченим на міжнародному рівні. Хайлайт Еліни Світоліної у матчі другого кола ґрунтового турніру серії WTA 250 у французькому Руані розриває соцмережі.

Офіційний акаунт WTA опублікував в Тіктоці шикарний момент першої ракетки України у матчі з Ангеліною Калініною (6:4, 6:0), який став вірусним.

Еліні вдалося виграти подачу своєї співвітчизниці, вибравшись із надскладної ситуації. У момент, коли Світоліна, здавалося б, віддасть очко суперниці, вона зуміла шикарним ударом вийти зі складного становища, отримавши овації від публіки.

@wta Svitolina special! 🤩 #ElinaSvitolina #WTA #OCRM2025 #HotShot ♬ original sound - WTA

Вже після гри перший номер України відзначила важливість участі українських тенісисток на світовій арені, відзначивши високий рівень гри Ангеліни.

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Нагадаємо, у чвертьфіналі турніру Світоліна зустрінеться з Джессікою Бузас Манейро (73, Іспанія). Гра відбудеться у п'ятницю, 18 квітня.

Раніше повідомлялося, що Еліна повторила національний рекорд Татаркової під час матчів Кубку Біллі Джин Кінг.

Ангеліна Калініна ВІДЕО Еліна Світоліна теніс