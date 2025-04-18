Олександрія без труднощів обіграла Ворсклу та наблизилася до Динамо

У п'ятницю, 18 квітня, у стартовому матчі 25 туру Української Прем'єр-ліги Олександрія здобула виїзну перемогу над Ворсклою з рахунком 3:1.

Старт поєдинку та сама гра кілька разів відкладалися через повітряну тривогу. Але це не завадило визначити переможця даного протистояння ще за підсумками перших 45 хвилин.

На 7-й хвилині Кирило Ковалець виявився перший на добиванні після сейву Павла Ісенка, чим відкрив рахунок зустрічі.

Наступне взяття воріт відбулося тільки через півгодини ігрового часу. Господарі втратили м'яч на своїй половині поля, Артем Козак виконав навіс, а Теді Цара ударом у дотик подвоїв перевагу команди Руслана Ротаня.

А в доданий до першого тайму час все той же Цара оформив дубль. Володимир Шепелєв прострілив уздовж воріт, а албанець завдав результативного удару.

Після перерви підопічні Юрія Максимова були більш активними, що зрозуміло – гостям більше не було сенсу ризикувати. Але це все одно не врятувало їх від голу у виконанні Дениса Ндукве за 16 хвилин до кінця основного часу.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

25 тур, 18 квітня

Ворскла – Олександрія 1:3 (0:3)

Голи: 0:1 – 7 Ковалець, 0:2 – 36 Цара, 0:3 – 45+1 Цара, 1:3 – 74 Ндукве.

Ворскла: Ісенко – Крупський, Хрипчук, Фернан (46 Бацула), Пердута – Скляр, Павлюк, Малиш (46 Ндукве) – Кане (69 Мякушко), Островський (30 Ієде), Авдилі (69 Челядін).

Олександрія: Єрмаков – Кравченко, Копина, Шабанов, Мартинюк – Мишньов (62 Бєляєв), Калюжний, Шепелєв (62 Смирний) – Козак (61 Джевані), Ковалець (76 Кулаков), Цара (81 Шостак).

Попередження: Челядін, Бацула – Кравченко.

Олександрія скоротила своє відставання від Динамо до трьох очок. Але кияни якраз сьогодні проведуть свій матч 18 туру проти Оболоні. Старт цього столичного дербі запланований на 18:00.

Турнірна таблиця УПЛ

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що на нашому сайті доступне відео онлайн-трансляції матчу 18 туру УПЛ між Динамо та Оболонню.