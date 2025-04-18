Українська криптобіржа стала спонсором команди Формули-1
WhiteBit
Українська криптобіржа WhiteBit розпочала співпрацю з командою Формули-1 Рейсін Буллз.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Наразі не розголошуються деталі майбутнього партнерства, однак WhiteBit спільно з Visa, ще одним спонсором команди, оголосили про акцію, в якій можна виграти VIP-поїздку на Гран-прі Іспанії, що відбудеться в Барселоні.
Нагадаємо, що засновником та керівником WhiteBit є харків'янин Володимир Носов. Обсяг торгів на криптобіржі обчислюється еквівалентом сотень мільярдів доларів. Докладно про нього ми писали раніше.
Зазначимо, що WhiteBit є спонсором Барселони, Трабзонспора, збірної України з футболу, майданчика для ігор Faceit, а також Носов є власником Металіста 1925, що зараз виступає в Першій лізі України.