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Українська криптобіржа стала спонсором команди Формули-1

Станіслав Лисак — 18 квітня 2025, 13:41
Українська криптобіржа стала спонсором команди Формули-1
WhiteBit

Українська криптобіржа WhiteBit розпочала співпрацю з командою Формули-1 Рейсін Буллз.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Наразі не розголошуються деталі майбутнього партнерства, однак WhiteBit спільно з Visa, ще одним спонсором команди, оголосили про акцію, в якій можна виграти VIP-поїздку на Гран-прі Іспанії, що відбудеться в Барселоні.

Нагадаємо, що засновником та керівником WhiteBit є харків'янин Володимир Носов. Обсяг торгів на криптобіржі обчислюється еквівалентом сотень мільярдів доларів. Докладно про нього ми писали раніше.

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Зазначимо, що WhiteBit є спонсором Барселони, Трабзонспора, збірної України з футболу, майданчика для ігор Faceit, а також Носов є власником Металіста 1925, що зараз виступає в Першій лізі України.

Формула 1 Рейсін Буллз

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