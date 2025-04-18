Українська криптобіржа стала спонсором команди Формули-1

Українська криптобіржа WhiteBit розпочала співпрацю з командою Формули-1 Рейсін Буллз.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Наразі не розголошуються деталі майбутнього партнерства, однак WhiteBit спільно з Visa, ще одним спонсором команди, оголосили про акцію, в якій можна виграти VIP-поїздку на Гран-прі Іспанії, що відбудеться в Барселоні.

Win a VIP ticket to Barcelona’s grand race with VCARB! Open your WhiteBIT Nova card, enjoy its benefits—cashback, rewards, seamless payments—and join a promo. Check out the details: https://t.co/ukydCxRqWR pic.twitter.com/dGuqDGErhL — WhiteBIT (@WhiteBit) April 17, 2025

Нагадаємо, що засновником та керівником WhiteBit є харків'янин Володимир Носов. Обсяг торгів на криптобіржі обчислюється еквівалентом сотень мільярдів доларів. Докладно про нього ми писали раніше.

Зазначимо, що WhiteBit є спонсором Барселони, Трабзонспора, збірної України з футболу, майданчика для ігор Faceit, а також Носов є власником Металіста 1925, що зараз виступає в Першій лізі України.