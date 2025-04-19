Гвоздик та Голлавей провели церемонію зважування напередодні бою
Олександр Гвоздик
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Олександр Гвоздик та представник США Ентоні Голлавей пройшли церемонію зважування напередодні поєдинку.
Про це повідомляє DAZN.
Досвідчений українець важить 81,4, в той час, як Голлавей – 81,2 кг. Поєдинок відбудеться у США в межах Golden Boy Promotions вже сьогодні вночі.
Нагадаємо, востаннє український боксер виходив у ринг 15 червня 2024 року в поєдинку з американцем Давідом Бенавідесом. Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.
Голлавей у грудні минулого року роздільним рішенням здолав німця Граніта Штайна (18-1-1, 10 КО).
Раніше Гвоздик заявив, що готовий змінити вагову категорію заради чемпіонського поєдинку.