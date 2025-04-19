Гвоздик та Голлавей провели церемонію зважування напередодні бою

Олександр Гвоздик та представник США Ентоні Голлавей пройшли церемонію зважування напередодні поєдинку.

Про це повідомляє DAZN.

Досвідчений українець важить 81,4, в той час, як Голлавей – 81,2 кг. Поєдинок відбудеться у США в межах Golden Boy Promotions вже сьогодні вночі.

Нагадаємо, востаннє український боксер виходив у ринг 15 червня 2024 року в поєдинку з американцем Давідом Бенавідесом. Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.

Голлавей у грудні минулого року роздільним рішенням здолав німця Граніта Штайна (18-1-1, 10 КО).

Раніше Гвоздик заявив, що готовий змінити вагову категорію заради чемпіонського поєдинку.