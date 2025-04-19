Ексфутболіст збірної Хорватії загинув у ДТП
Нікола Покрівац
kapital.kz
У смертельному ДТП загинув колишній футболіст збірної Хорватії Нікола Покрівач.
Про це повідомила пресслужба місцевого футбольного союзу.
Трагедія трапилась поблизу міста Карловац – ексхавбек повертався з тренування та потрапив у ДТП з чотирьох автівок. Окрім двох загиблих, у пригоді постраждали ще троє людей.
З 2015 року Покрівац успішно боровся з важким захворюванням, що змусило покинути професіональний футбол. Він продовжив спортивну діяльність і став тренером.
За свою кар'єру хавбек грав у складі Монако, Ред Булл Зальцбург, Динамо Загреб та Рієки. Зі збірною Хорватії Покрівац доходив до чвертьфіналу Євро-2008.
Раніше повідомлялось про смерть вихованця Манчестер Юнайтед.