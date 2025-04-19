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Ексфутболіст збірної Хорватії загинув у ДТП

Володимир Максименко — 19 квітня 2025, 10:12
Ексфутболіст збірної Хорватії загинув у ДТП
Нікола Покрівац
kapital.kz

У смертельному ДТП загинув колишній футболіст збірної Хорватії Нікола Покрівач.

Про це повідомила пресслужба місцевого футбольного союзу.

Трагедія трапилась поблизу міста Карловац – ексхавбек повертався з тренування та потрапив у ДТП з чотирьох автівок. Окрім двох загиблих, у пригоді постраждали ще троє людей.

З 2015 року Покрівац успішно боровся з важким захворюванням, що змусило покинути професіональний футбол. Він продовжив спортивну діяльність і став тренером.

За свою кар'єру хавбек грав у складі Монако, Ред Булл Зальцбург, Динамо Загреб та Рієки. Зі збірною Хорватії Покрівац доходив до чвертьфіналу Євро-2008.

Раніше повідомлялось про смерть вихованця Манчестер Юнайтед.

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