Ексфутболіст збірної Хорватії загинув у ДТП

У смертельному ДТП загинув колишній футболіст збірної Хорватії Нікола Покрівач.

Про це повідомила пресслужба місцевого футбольного союзу.

Трагедія трапилась поблизу міста Карловац – ексхавбек повертався з тренування та потрапив у ДТП з чотирьох автівок. Окрім двох загиблих, у пригоді постраждали ще троє людей.

З 2015 року Покрівац успішно боровся з важким захворюванням, що змусило покинути професіональний футбол. Він продовжив спортивну діяльність і став тренером.

За свою кар'єру хавбек грав у складі Монако, Ред Булл Зальцбург, Динамо Загреб та Рієки. Зі збірною Хорватії Покрівац доходив до чвертьфіналу Євро-2008.

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