Ліверпуль готовий продати Нуньєса влітку

Ліверпуль готовий продати свого нападника Дарвіна Нуньєса, який не може знайти свою гру на "Енфілді" з моменту свого трансферу у 2022 році.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуб ухвалив рішення щодо уругвайця ще у лютому і з того часу не змінив його. Форвард також готовий залишити "червоних" у пошуках нового виклику.

🚨 The plan is clear since February and it hasn’t changed: Darwin Nunez, expected to leave Liverpool in the summer.



After offer turned down by the club in January from Al Nassr, all options will be considered in the upcoming months.



Darwin, also open to new chapter. pic.twitter.com/GLxq4UdUuO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2025

Зазначимо, що за Нуньєса Ліверпуль заплатив Бенфіці 70 млн євро. У сезоні-2024/25 футболіст зіграв 42 матчі у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 7+7 за системою "гол+пас".

Раніше сам Нуньєс висловився про свій невдалий період у стані "скаузерів".