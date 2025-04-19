Ліверпуль готовий продати Нуньєса влітку
Арне Слот
FC Liverpool
Ліверпуль готовий продати свого нападника Дарвіна Нуньєса, який не може знайти свою гру на "Енфілді" з моменту свого трансферу у 2022 році.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Клуб ухвалив рішення щодо уругвайця ще у лютому і з того часу не змінив його. Форвард також готовий залишити "червоних" у пошуках нового виклику.
Зазначимо, що за Нуньєса Ліверпуль заплатив Бенфіці 70 млн євро. У сезоні-2024/25 футболіст зіграв 42 матчі у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 7+7 за системою "гол+пас".
Раніше сам Нуньєс висловився про свій невдалий період у стані "скаузерів".