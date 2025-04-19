Гвардіола: Відсутність Ліги чемпіонів нашкодить трансферній кампанії Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола попередив, що його клуб може не оформити необхідні трансфери, якщо команда не потрапить до Ліги чемпіонів.

Слова 54-річного іспанця наводить ESPN.

На даний момент "містяни" посідають п'яте місце таблиці АПЛ, яке дозволить команді виступити в головному єврокубку. Але за шість турів до кінця сезону підопічні Гвардіоли всього на одне очко випереджають Челсі та Астон Віллу, які йдуть слідом.

Гвардіола визнав, що клуб може зіткнутися з труднощами в підписанні пріоритетних гравців, якщо на "Етіхад" наступного сезону не звучатиме гімн Ліги чемпіонів.

"Це хороше питання. Все залежить від гравців, яких ми хочемо, і від того, чи є у них лише один варіант. Якщо вони матимуть багато варіантів, то я впевнений, що гравці, звісно, придивлятимуться до тих клубів, які гратимуть в Лізі чемпіонів. Я не знаю. Можливо, гравці все одно прийдуть до нас, але є й інші, які кажуть, що не хочуть їхати через відсутність Ліги чемпіонів. Я не знаю. Я не розмовляв ні з одним гравцем, який потенційно може приєднатися до нас, тому не знаю.", – сказав Гвардіола.

У січні цього року Сіті інвестував 180 мільйонів фунтів у нових гравців. І очікується, що цього літа "містяни" вийдуть на трансферний ринок у пошуку нових облич.

Раніше стало відомо, що Манчестер Сіті не зможе розраховувати на Едерсона у матчі проти Евертона Віталія Миколенка.