Олімпійські чемпіони та боксери: Зеленський запровадив санкції проти низки росіян

Президент України Володимир Зеленський запровадив особисті санкції проти низки представників російського спорту, які підтримують війну та вбивства українців.

Про це стало відомо з відповідного указу.

Так, під санкції потрапили Єлена Вяльбе, Соф'я Велікая, Денис Лєбєдєв, Нікіта Нагорний та Руслан Проводніков.

Єлена Вяльбе – титулована лижниця, президент Федерації лижних гонок РФ, а наразі депутат "Єдиної Росії", яка у 2024 році закликала бомбити Лондон через недопуск росіян до змагань.

Нікіта Нагорний – російський гімнаст, Олімпійський чемпіон 2020 року, а наразі начальник штабу "Юнармії", дотичний до викрадення українських дітей.

Соф'я Велікая – фехтувальниця на шаблях, Олімпійська чемпіонка 2016 та 2020 років, тричі срібна призерка ОІ та майор Збройних сил РФ.

Денис Лєбєдєв – колишній чемпіон світу з боксу за версіями IBF та WBA у першій важкій категорії, після завершення кар'єри та від початку повномасштабної війни розповсюджував фейки про біолабораторії на території України.

Руслан Проводніков – колишній чемпіон світу з боксу за версією WBO, а наразі використовує своє відоме ім'я для пропаганди війни та вбивств українців.

Зазначимо, що усі обмеження стосуються на виконання будь-якої діяльності на території України, позбавлення державних нагород та виконання фінансових операцій.

Раніше Зеленський увів у дію санкції проти колишнього гравця Динамо Київ та Мілана Кахи Каладзе.