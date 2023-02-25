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Гриценко переміг Скаттіці одноголосним рішенням судів

Сьогодні 19:12 263 0
Бій пройшов усю дистанцію
Гриценко переміг Скаттіці одноголосним рішенням судів
#Bellator, #Bellator 291, #Дмитрій Гриценко

Джерело - Чемпіон.

Українець Дмитрій Гриценко (8-0) здолав італійського бійця Даніеле Скатіцці (12-7) в межах Bellator 291.

Бій пройшов усю дистанцію і завершився перемогою одноголосним рішенням суддів - 30:27, 29:28, 29:28.

Поєдинок відбувається в андеркарді бою між чемпіоном світу в напівсередній вазі Ярославом Амосовим (26-0) проти американця Логана Сторлі (14-1).

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн головної події вечору.

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