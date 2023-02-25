Гриценко переміг Скаттіці одноголосним рішенням судів

Джерело - Чемпіон.
Українець Дмитрій Гриценко (8-0) здолав італійського бійця Даніеле Скатіцці (12-7) в межах Bellator 291.
Бій пройшов усю дистанцію і завершився перемогою одноголосним рішенням суддів - 30:27, 29:28, 29:28.
Поєдинок відбувається в андеркарді бою між чемпіоном світу в напівсередній вазі Ярославом Амосовим (26-0) проти американця Логана Сторлі (14-1).
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн головної події вечору.
What a way to end a fight! 💥 #Bellator291 Prelims are LIVE: https://t.co/AMRQ7apNFz@BellatorMMA #Bellator pic.twitter.com/vbRLw1FjAD— SHOWTIME SPORTS (@SHOsports) February 25, 2023