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Лукашенко - про санкції МОК: Тема головна - задушити нас з росією

Сьогодні 18:18 323 0
Лукашенко - про санкції МОК: Тема головна - задушити нас з росією
#Олександр Лукашенко, #МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - Tribuna.com.

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко прокоментував санкції МОК проти росіян і білорусів.

Про це повідомляє Belta.by.

"Справа сьогодні не у символах, не у прапорах, не у гімнах. Це важливо. Справа у хлопцях, які присвятили своє життя спорту. Вони ж калічать долі людей. І Бах – він же великий спортсмен. Він не розуміє, що значить спортсмена позбавити участі? До того ж ні за що. На рівному місці. Вони що, бандити, десь воювали?  Вони виходили на площу і кричали: "Давай війну, давай убивай"? Вони ж цього не робили. До чого тут вони?"

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"Просто йде тиск у всіх напрямках. Тема головна - задушити нас із росією, щоб ніколи не виникли десь, щоб нас не було на цій планеті, щоб наша цивілізація зникла взагалі. Цьому не бути. Просто мерзотники. Інакше нічого не скажеш", - сказав Лукашенко.

Журналіст Tribuna.com Білорусь Івулін вийшов на свободу

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