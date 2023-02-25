Лукашенко - про санкції МОК: Тема головна - задушити нас з росією

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко прокоментував санкції МОК проти росіян і білорусів.

Про це повідомляє Belta.by.

"Справа сьогодні не у символах, не у прапорах, не у гімнах. Це важливо. Справа у хлопцях, які присвятили своє життя спорту. Вони ж калічать долі людей. І Бах – він же великий спортсмен. Він не розуміє, що значить спортсмена позбавити участі? До того ж ні за що. На рівному місці. Вони що, бандити, десь воювали? Вони виходили на площу і кричали: "Давай війну, давай убивай"? Вони ж цього не робили. До чого тут вони?"