Ібрагімович прокоментував можливе підписання Рашфорда в Мілан

Радник компанії власників Мілана Златан Ібрагімович вважає, що досягти угоди з Манчестер Юнайтед щодо підписання Маркуса Рашфорда буде непросто.

Слова колишнього шведського футболіста цитує інсайдер Фабріціо Романо.

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"Я добре знаю Маркуса, ми грали разом (у Манчестер Юнайтед, – прим). Мілан – один з найбільших клубів у світі, усі гравці хочуть бути тут. Це непроста угода з Ман Юнайтед... побачимо, чи вирішимо ми розпочати переговори, чи ні", – підсумував Ібрагімович.

🔴⚫️ Ibrahimovic on negotiations for Marcus Rashford: “I know Marcus well, we used to play together”.



“AC Milan is one of the biggest clubs in the world, all players want to be here”.



“It’s not an easy deal with Man United… we will see whether we decide to open talks or not”. pic.twitter.com/x1In1iJA6k — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2025

Нагадаємо, що недавно брат та агент Рашфорда літав до Мілана, де, як повідомлялося, він провів переговори з представниками "россонері". Проте у 27-річного футболіста є також варіанти як в рідній Англії, так і в Німеччині.

У нинішньому сезоні Маркус Рашфорд провів за МЮ 24 матчі в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 3 асисти.

Напередодні Мілан зіграв унічию з Кальярі в першому матчі нового тренера Сержіу Консейсау в Серії А.