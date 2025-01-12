Ібрагімович прокоментував можливе підписання Рашфорда в Мілан
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Радник компанії власників Мілана Златан Ібрагімович вважає, що досягти угоди з Манчестер Юнайтед щодо підписання Маркуса Рашфорда буде непросто.
Слова колишнього шведського футболіста цитує інсайдер Фабріціо Романо.
"Я добре знаю Маркуса, ми грали разом (у Манчестер Юнайтед, – прим). Мілан – один з найбільших клубів у світі, усі гравці хочуть бути тут. Це непроста угода з Ман Юнайтед... побачимо, чи вирішимо ми розпочати переговори, чи ні", – підсумував Ібрагімович.
Нагадаємо, що недавно брат та агент Рашфорда літав до Мілана, де, як повідомлялося, він провів переговори з представниками "россонері". Проте у 27-річного футболіста є також варіанти як в рідній Англії, так і в Німеччині.
У нинішньому сезоні Маркус Рашфорд провів за МЮ 24 матчі в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 3 асисти.
Напередодні Мілан зіграв унічию з Кальярі в першому матчі нового тренера Сержіу Консейсау в Серії А.