Усик: Бій з Дюбуа у 2025 році? Без проблем

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) не проти провести поєдинок проти володаря поясу IBF Даніеля Дюбуа (22–2, 21 КО) у 2025 році.

Про це він розповів на церемонії нагородження The Ring Awards 2024.

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"Зараз усе добре. Я сплю чудово, прокидаюсь о 10-11 ранку, інколи о 7, коли йду в церкву, можливо в школу. Все добре, відпочинок. Бій з Дюбуа? Не проблема, я готовий, але зараз я відпочиваю", – підсумував Усик.

Oleksandr Usyk has "no problem" fighting Daniel Dubois again #TheRingAwards pic.twitter.com/5xX4Udd9ey — Ring Magazine (@ringmagazine) January 11, 2025

Нагадаємо, що після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа переможе Паркера.

Бій Даніеля Дюбуа та Джозефа Паркера відбудеться 22 лютого цього року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

У 2023-му Олександр Усик вже переміг Даніеля нокаутом у дев'ятому раунді. Якщо боксери зустрінуться вдруге, то на кону стоятиме титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.