Ліон поступився Бресту в 17 турі Ліги 1

У суботу, 11 січня, відбулися матчі 17 туру французької Ліги 1.

Брест у першому поєдинку ігрового дня вдома обіграв Ліон. Господарі змогли вийти вперед завдяки швидким голам Махді Камара та Людовіка Ажорка на початку зустрічі. Гості відповіли влучним ударом Джордана Верету наприкінці першого тайму.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

17 тур, 11 січня

Брест – Ліон 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 8 Камара, 2:0 – 25 Ажорк, 2:1 – 45+2 Верету

Сьогодні відбудеться ще два матчі:

20:00 Реймс – Ніцца

22:05 Ренн – Марсель

Напередодні Лілль у більшості не зміг пробити голкіпера Осера, Монако втратив очки у грі з Нантом.

Нагадаємо, що 5 січня лідер Ліги 1 ПСЖ став переможцем Суперкубку Франції.