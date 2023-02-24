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Амосов - Сторлі: де дивитися бій за звання чемпіона світу Bellator

Сьогодні 15:56 134 0
Амосов - Сторлі: де дивитися бій за звання чемпіона світу Bellator
#Bellator, #Ярослав Амосов, #Bellator 291, #Логан Сторлі

Джерело - Чемпіон.

Чинний чемпіон світу в напівсередній вазі Ярослав Амосов (26-0) захищатиме титул проти американця Логана Сторлі (14-1) в межах головного бою основного карду Bellator 291.

Бій відбудеться в суботу, 25 лютого в Дубліні. Орієнтовний початок о 23:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку безплатно на медіасервісі Мегого на каналі "MEGOGO Гонг" та в розділі "Спорт". Тако медіасервіс покаже усі бої основного карду.

21 грудня 2022 року українець відібрав чемпіонський пояс в бою проти Дугласа Ліми. Перший захист титулу було заплановано на травень 2022-го в бою протистоянні з Майклом Пейджем, проте представник України відмовився від поєдинку через те, що захищав своє рідне місто Ірпінь в лавах місцевої територіальної оборони й допомагав деокуповувати Київську область від російських військових.

У грудні 2020-го року Амосов перемагав уже Сторлі роздільним рішенням суддів.

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