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Усик зустрівся з Чісорою, який напередодні відвідав Москву

Станіслав Лисак — 11 січня 2025, 23:11
Усик зустрівся з Чісорою, який напередодні відвідав Москву
Riyadh Season

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) зустрівся з британським боксером Дереком Чісорою (35-13, 23 KO) у Лондоні.

Про це Чісора повідомив у своїх соцмережах.

Британець та українець пообідали напередодні The Ring Awards 2024, на якій Усик може отримати дві нагороди – в номінації боксер 2024 року та бій року.

Зазначимо, що Дерек Чісора на початку грудня відвідував Москву та написав, що йому приємно повернутися до столиці Росії.

41-річний британський боксер проведе наступний бій проти шведського надважковаговика Отто Валліна.

Чісора свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.

Нагадаємо, що у 2020 році Олександр Усик переміг Дерека Чісору одноголосним рішенням суддів.

Олександр Усик Дерек Чісора

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