Дворазовий олімпійський чемпіон та володар світового рекорду змінив прізвище

Відомий шведський спортсмен Нільс ван дер Пул, який на зимовій Олімпіаді-2022 здобув перемогу в ковзанярському спорті на дистанції 5000 та 10 000 метрів, вирішив змінити прізвище.

Про це пише Expressen.se.

28-річний Нільс тепер має прізвище Свенссон. Це дівоче прізвище його матері. Таке рішення дворазовий чемпіон ОІ, давно не давав інтерв'ю журналістам, не коментує.

У березні 2022 року він також виграв чемпіонат світу з ковзанярського спорту та оголосив про завершення кар'єри. Зазначимо, що на дистанції 5000 м та 10 000 м йому належать світові рекорди.

Зараз він сконцентрувався на бізнесі. Нільс володіє двома компаніями Van der Poel AB та van der Poels Sports & Relations AB.

Нагадаємо, раніше влада Польщі гарантувала дворазовій призерці Олімпійський ігор Агаті Врубель пожиттєву пенсію. Спортсменка через проблеми зі здоров'ям втратила зір.