Трубін відбив вирішальний пенальті та приніс Бенфіці перемогу в Кубку ліги

У суботу, 11 січня, відбувся фінальний матч Кубку ліги Португалії між лісабонським Спортингом та Бенфікою, за яку виступає український голкіпер Анатолій Трубін.

Команди не змогли визначити переможця в основний час, тож доля трофею вирішувалась у серії пенальті, де сильніше виявилися "орли". Трубін відбив вирішальний пенальті у післяматчевій серії.

Нагадаємо, українець вийшов зі стартових хвилин матчу. Для Анатолія цей поєдинок став 26-м складі Бенфіки в нинішньому сезоні, за цей час він 12 матчів відстояв на нуль та пропустив 19 голів.

Також варто зазначити, що це перший трофей для Трубіна складі Бенфіки.

Зазначимо, що наразі Спортинг лідирує в чемпіонаті Португалії, випереджаючи Бенфіку на три очки. "Орли" наразі йдуть третіми, поступаючись ще Порту, який має гру в запасі.