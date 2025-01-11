Аталанта "вижила" в Удіне, Лечче переграв Емполі: результати 20 туру Серії А

У межах 20 туру італійської Серії А на суботу, 11 січня, заплановані чотири матчі.

На Стадіо Карло Кастеллані Емполі приймав Лечче. Гості у рівному поєдинку здобули перемогу, завдяки якій вони залишили зону вильоту.

Паралельно із цим в Удіне місцевий Удінезе несподівано знущався над Аталантою, яка нічого не могла зробити із суперником. Проте команда Джан П'єро Гасперіні вистояла та заробила одне очко.

О 19:00 за Києвом в Турині відбудеться дербі Торіно та Ювентуса, а о 21:45 Сержіу Консейсау проведе свій перший матч на чолі Мілана в чемпіонаті Італії. Його дебютним суперником стане Кальярі.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

20 тур, 11 січня

Емполі – Лечче 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – Моренте 6, 0:2 – Крстович 11, 1:2 – Какаче 47, 1:3 – Крстович 90+1.

Удінезе – Аталанта 0:0 (0:0)

19:00 Торіно – Ювентус

21:45 Мілан – Кальярі

Раніше головний тренер Наполі Антоніо Конте підтвердив інформацію про те, що Хвіча Кварацхелія попросив продати його у січні.