Аталанта "вижила" в Удіне, Лечче переграв Емполі: результати 20 туру Серії А
У межах 20 туру італійської Серії А на суботу, 11 січня, заплановані чотири матчі.
На Стадіо Карло Кастеллані Емполі приймав Лечче. Гості у рівному поєдинку здобули перемогу, завдяки якій вони залишили зону вильоту.
Паралельно із цим в Удіне місцевий Удінезе несподівано знущався над Аталантою, яка нічого не могла зробити із суперником. Проте команда Джан П'єро Гасперіні вистояла та заробила одне очко.
О 19:00 за Києвом в Турині відбудеться дербі Торіно та Ювентуса, а о 21:45 Сержіу Консейсау проведе свій перший матч на чолі Мілана в чемпіонаті Італії. Його дебютним суперником стане Кальярі.
Чемпіонат Італії з футболу – Серія А
20 тур, 11 січня
Емполі – Лечче 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 – Моренте 6, 0:2 – Крстович 11, 1:2 – Какаче 47, 1:3 – Крстович 90+1.
Удінезе – Аталанта 0:0 (0:0)
- 19:00 Торіно – Ювентус
- 21:45 Мілан – Кальярі
Раніше головний тренер Наполі Антоніо Конте підтвердив інформацію про те, що Хвіча Кварацхелія попросив продати його у січні.