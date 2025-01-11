Жирона з Циганковим здолала Алавес у 19 турі Ла Ліги

У суботу, 11 січня, відбулися матчі 19 туру іспанської Ла Ліги.

У стартовому поєдинку дня Жирона ви виїзді мінімально обіграла Алавес (1:0). Зазначимо, що український півзахисник каталонців Віктор Циганков зіграв вперше за шість матчів, українець з'явився у другому таймі.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

19 тур, 11 січня

Алавес – Жирона 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90+1 Соліс

Сьогодні відбудеться ще

17:15 Вальядолід – Бетіс

19:30 Еспаньйол – Леганес

22:00 Севілья – Валенсія

Раніше повернення Циганкова прокоментував головний тренер Жирони Мічел.