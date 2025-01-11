Українка стала віцечемпіонкою Європи з бліцу
Анна Ушеніна
Федерація шахів України
У Монте-Карло відбувся чемпіон Європи з бліцу серед жінок, на якому взяли участь одразу 14 представниць України.
Найкращий результат здобула Анна Ушеніна, посівши друге місце у загальному рейтингу. Шахістка набрала 10 очок.
Переможницею турніру стала полячка Олександра Мальцевская – 10,5 залікових балів.
Окрім Ушеніною, непоганий результат показали Жукова, Гребенщикова та Гнатишин – по вісім очок.
Зазначимо, що 11-12 січня відбудеться чемпіонат Європи з рапіду. Місце проведення – Монте-Карло.
Раніше завершився чемпіонат світу з рапіду, на якому сестри Музичук завершили виступи у двадцятці найкращих.