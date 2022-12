У Лас-Вегасі (США) відбулася кіберспортивна церемонія Esports Awards.

За підсумками заходу лідера української кіберспортивної організації Natus Vincere з CS:GO Олександра S1mple Костильова визнано гравцем року на ПК.

The winner of the Esports PC Player of the Year Presented by @RaidRPG is... @s1mpleO



CONGRATULATIONS! #EsportsAwards pic.twitter.com/36Thl65E98