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Ураган здобув другу перемогу в елітраунді Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:37 193 0
Ураган грав проти Лозніци у рамках футзальної Ліги чемпіонів.
Ураган здобув другу перемогу в елітраунді Ліги чемпіонів
#Ураган

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру елітраунда Ліги чемпіонів Ураган обіграв сербський клуб Лозниця-Град 2018.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь українського клубу.

Це друга перемога Урагану в еліт-раунді Ліги чемпіонів. Команда має 6 очок та зберігає теоретичні шанси на вихід до Фіналу чотирьох. Стільки ж пунктів у лісабонського Спортінгу. Тому доля путівки вирішиться у матчі португальської команди проти італійського Еболі. Далі пройде лише та команда, яка посяде перше місце.

Ліга чемпіонів
3 тур, 26 листопада
Група А

Лозниця-Град 2018 – Ураган 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Соуза, 1:1 - 19 Швед, 1:2 - 37 Моспан

Ураган: Савенко (в) – Микитюк (к), Фаренюк, Корсун, Швед – Мик. Грицина, Мих. Грицина, Абакшин, Моспан – Терентьєв, Дичук – Масевич – Хомяк (в), Гордієвич (в). Головний тренер: Максим Павленко.

Попередження: Дандан Соуза (36), Дуду (37) - Корсун (13)

Раніше Ураган поступився Спортінгу.

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