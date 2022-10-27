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Ураган поступився Бенфіці у Лізі чемпіонів

Сьогодні 18:54 303 0
Українська команда зазнала першої поразки
Ураган поступився Бенфіці у Лізі чемпіонів
#Ураган

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 жовтня, Ураган з Івано-Франківська зіграв матч 2-го туру в основному раунді футзальної Ліги чемпіонів.

Суперником була португальська Бенфіка. Матч завершився з рахунком 4:1 на користь Бенфіки.

На день раніше в першому турі Ураган розгромив Юнайтед Галац (Румунія) з рахунком 5:0, а Бенфіка (Португалія) обіграла Халадаш (Угорщина) з рахунком 3:1.

До елітного раунду вийдуть три команди з чотирьох.

Ліга чемпіонів
Основний раунд
2 тур, 27 жовтня

Ураган - Бенфіка 1:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 13 Собрай, 0:2 - 14 Феррейра, 1:2 - 18 Швед, 1:3 - 34 Жезус, 1:4 - 38 Сінтра

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