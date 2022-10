У ніч на 23 жовтня в Остіні відбулася кваліфікація до Гран-прі США.

Перемогу здобув Карлос Сайнс з Феррарі, його напарник по команді Шарль Леклер - другий. Трійку замкнув чемпіон цього сезону Макс Ферстаппен з Ред Булл.

