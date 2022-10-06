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Визначився розклад Урагана у футзальній Лізі чемпіонів

Сьогодні 16:44 144 0
Визначився розклад матчів НФК Ураган в основному раунді Ліги чемпіонів
#Ураган

Джерело - АФУ.

Ураган, який замінює у нинішньому розіграші футзальної Ліги чемпіонів херсонський Продексім, дізнався розклад матчів в основному раунді турніру.

Про це повідомляє АФУ.

Поєдинки відбудуться з 26-го по 29 жовтня у Галаці (Румунія).

Розклад матчів:

26 жовтня
17.00. Бенфіка (Португалія) - Халадаш (Угорщина)
20.00. Ураган (Україна) - Юнайтед Галац (Румунія)
27 жовтня
17.00. Ураган (Україна) - Бенфіка (Португалія)
20.00. Юнайтед Галац (Румунія) - Халадаш (Угорщина)
29 жовтня
14.00. Халадаш (Угорщина) - Ураган (Україна)
17.00. Бенфіка (Португалія) - Юнайтед Галац (Румунія).
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