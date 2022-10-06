Визначився розклад Урагана у футзальній Лізі чемпіонів

Джерело - АФУ.
Ураган, який замінює у нинішньому розіграші футзальної Ліги чемпіонів херсонський Продексім, дізнався розклад матчів в основному раунді турніру.
Про це повідомляє АФУ.
Поєдинки відбудуться з 26-го по 29 жовтня у Галаці (Румунія).
Розклад матчів:
26 жовтня
17.00. Бенфіка (Португалія) - Халадаш (Угорщина)
20.00. Ураган (Україна) - Юнайтед Галац (Румунія)
27 жовтня
17.00. Ураган (Україна) - Бенфіка (Португалія)
20.00. Юнайтед Галац (Румунія) - Халадаш (Угорщина)
29 жовтня
14.00. Халадаш (Угорщина) - Ураган (Україна)
17.00. Бенфіка (Португалія) - Юнайтед Галац (Румунія).