Головне
Збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй
Вчора 17:51 3455
Рік тому Усик епічно переміг Джошуа та став чемпіоном світу в надважкій вазі
Сьогодні 17:55 51
Збірна Молдови перемогла Ліхтенштейн: результати матчів Ліги націй
Сьогодні 17:54 110
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 17:49 1140
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 17:33 12175
Львів у меншості вирвав перемогу в Миная у перенесеному матчі УПЛ
Сьогодні 15:05 441
IBA призупинила діяльність Федерації боксу України
Сьогодні 13:38 616
Довбик та Ігнатенко - у символічній збірній туру Ліги націй за версією SofaScore
Сьогодні 12:23 276
Україна - Шотландія: анонс і прогноз матчу Ліги націй
Сьогодні 11:37 409
Україна - Шотландія: ОНЛАЙН
Сьогодні 10:55 1313
Прямі трансляції

Ураган розгромив Сокіл у 3 турі Екстра-ліги

Сьогодні 17:25 134 0
Ураган розгромив Сокіл у 3 турі Екстра-ліги
#Сокіл, #Ураган

Джерело - Чемпіон.

У 3-му турі української футзальної Екстра-ліги івано-франківський Ураган святкував перемогу над хмельницьким Соколом.

Матч завершився впевненою перемогою господарів - 6:1.

Чемпіонат України з футзалу - Екстра-ліга
3 тур, 25 вересня
Захід

Ураган - Сокіл 6:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 11 Моспан, 2:0  -17 Микитюк, 3:0 - 24 Моспан, 4:0 - 34 Фаренюк, 5:0 - 36 Швед, 6:0 - 38 Масевич, 6:1 - 40 Гуцуляк

Турнірна таблиця:

Нагадаємо МСК Харків та Кардинал-Рівне здобули перемоги у 3 турі Екстра-ліги.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мессі забив геніальний гол м'яким ударом в один дотик з-за меж штрафного - ВІДЕО Мессі забив геніальний гол м'яким ударом в один дотик з-за меж штрафного - ВІДЕО 6558
Вірменія - Україна: вболівальники обрали Лева матчу Вірменія - Україна: вболівальники обрали Лева матчу 2599
Україна - Шотландія: де дивитися матч Ліги націй УЄФА Україна - Шотландія: де дивитися матч Ліги націй УЄФА 3426 1
Збірна Шотландії здолала Ірландію, Португалія розгромила Чехію: результати матчів Ліги націй Збірна Шотландії здолала Ірландію, Португалія розгромила Чехію: результати матчів Ліги націй 2307
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 12175
Визначено найкращого гравця матчу Вірменія - Україна Визначено найкращого гравця матчу Вірменія - Україна 3055
Рекомендуємо
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4167
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 20311 1
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 1870
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 6608
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 7226 7
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5376