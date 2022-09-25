Ураган розгромив Сокіл у 3 турі Екстра-ліги

Джерело - Чемпіон.
У 3-му турі української футзальної Екстра-ліги івано-франківський Ураган святкував перемогу над хмельницьким Соколом.
Матч завершився впевненою перемогою господарів - 6:1.
Чемпіонат України з футзалу - Екстра-ліга
3 тур, 25 вересня
Захід
Ураган - Сокіл 6:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 11 Моспан, 2:0 -17 Микитюк, 3:0 - 24 Моспан, 4:0 - 34 Фаренюк, 5:0 - 36 Швед, 6:0 - 38 Масевич, 6:1 - 40 Гуцуляк
Турнірна таблиця:
Нагадаємо МСК Харків та Кардинал-Рівне здобули перемоги у 3 турі Екстра-ліги.