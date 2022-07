У Лондоні на турнірі UFC Fight Night 208 Джек Херманссон з Норвегії (22-7) переміг Кріса Кертіса зі США (29-8).

Кертіс вийшов на бій на короткому повідомленні, замінивши травмованого Даррена Тілла.

Норвежець Херманссон виграв бій по очках, але скандал розгорнувся після поєдинку. Американець Кертіс був вкрай незадоволений поведінкою суперника і декілька разів показав середній палець.

Chris Curtis flips off Jack Hermansson on his way out of the octagon. #UFCLondon pic.twitter.com/LY9PbkE7NK