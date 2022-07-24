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Херманссон здолав Кертіса за очками

Сьогодні 09:55 208 0
Американець Кріс Кертіс не впорався з емоціями
Херманссон здолав Кертіса за очками

Джерело - Чемпіон.

У Лондоні на турнірі UFC Fight Night 208 Джек Херманссон з Норвегії (22-7) переміг Кріса Кертіса зі США (29-8).

Кертіс вийшов на бій на короткому повідомленні, замінивши травмованого Даррена Тілла.

Норвежець Херманссон виграв бій по очках, але скандал розгорнувся після поєдинку. Американець Кертіс був вкрай незадоволений поведінкою суперника і декілька разів показав середній палець.

Раніше Аспіналл отримав травму коліна за 16 секунд на турнірі UFC Fight Night 208.

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