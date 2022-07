У Лондоні на турнірі UFC Fight Night 208 американець Кертіс Блейдс (17-3, 1 NC) переміг британця Тома Аспіналла (12-3).

Бій тривав лише 16 секунд. Аспіналл отримав травму коліна і Блейдсу присудили перемогу.

#UFCLondon what a horrible way to end a london card🤦‍♂️. aspinall’s leg gives out pic.twitter.com/OBVfX88qIx