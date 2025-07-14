Усик: Російська армія щодня обстрілює цивільну інфраструктуру України

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) відреагував на обстріли російськими військовими України.

Про це боксер розповів у TikTok.

"Я отримую повідомлення від друзів в Україні, солдатів.. Для мене це дуже важливо. "Привіт, брате, як ти сьогодні? В нас все нормально, ми вже їдемо. А ти як?" Я кажу, що все добре, усе гаразд. Я не голодний, гарна погода… "Ти молодець, брате. Гарного дня". Постійно ми обмінюємося повідомленнями", – сказав він.

Також Усик розповів про щоденні обстріли Росією цивільної інфраструктури України.

"Останні два тижні я розмовляю з дружиною щовечора. Щоночі літають шахеди і бомби. Я чув це, коли розмовляв з дружиною по відео, у вотсап. Я чув характерний звук "бжжжж".. Моїй доньці зараз півтора року. Коли моя донька почула тривогу, то взяла маму за руку та пішла в бомбосховище… В півтора року. Розумієте, що відбувається? В Україні в останні два тижні дуже-дуже важко. Російська армія обстрілює лікарні, школи, житлові будинки, не військову інфраструктуру. Це просто цивільна інфраструктура. Я щодня отримую повідомлення з дому. Лікарня, школа, великий будинок... Не лише Київ, а і всі українські міста. Суми, Харків, Херсон, Київ, Львів. Будь-яке українське місто", — сказав Усик.

Нагадаємо, реванш Усика та Дюбуа відбудеться в ніч з 19 на 20 липня у Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі". Орієнтовний початок о 23:30 за київським часом

Вечір боксу стартуватиме о 19:00. Головний кард розпочнеться приблизно о 20:30, його мав відкрити бій українців Андрія Новицького та Владислава Сіренка, проте нещодавно поєдинок скасували через важку травму Андрія;