Ньюкасл включився у боротьбу за нападника Айнтрахта

Ньюкасл включився у боротьбу за підписання форварда франкфуртського Айнтрахта Уго Екітіке.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Сороки" зробили офіційну пропозицію щодо трансферу 23-річного французького форварда вартістю, що перевищує попередню літню заявку іншого клубу — понад 70 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Айнтрахт хоче отримати за Екітіке 100 млн.

Окрім Ньюкасла на 23-річного француза претендують ще кілька клубів АПЛ. Зокрема йшлося про інтерес з боку Арсенала та Тоттенгема, а також зацікавленість проявляли Манчестер Юнайтед із Челсі та Ліверпуль.

У минулому сезоні Екітіке відзначився 22 голами та 12 результативними передачами у 48 матчах.

Вихованець Реймса перейшов до ПСЖ улітку 2023 року за 28,5 млн євро, проте закріпитися в складі парижан не зумів. Айнтрахт придбав гравця рік тому за 16,5 млн.