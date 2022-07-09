Головне
Всесвітні ігри-2022. 9 липня на старт вийдуть 33 українських спортсмени
Сьогодні 16:08 416
Олімпійський чемпіон з України взяв участь у льодовому шоу дружини Пєскова
Сьогодні 18:39 761
Ребров: Мені пропонували дуже багатьох гравців Шахтаря
Сьогодні 17:24 186
Став відомий потенційний склад учасників наступного сезону Першої ліги
Сьогодні 16:24 497
Україна - сьома в медальному заліку Всесвітніх ігор після першого дня змагань
Сьогодні 16:04 283
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Сьогодні 15:34 2773
Ворскла підписала бразильського фулбека Філіпе
Сьогодні 15:28 207
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор
Сьогодні 09:30 390
Ювентус підписав Ді Марію
Сьогодні 08:39 328
Соловйова виграла бронзову медаль Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 07:39 393
Прямі трансляції

Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 9 липня

Сьогодні 18:55 214 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 9 липня

Джерело - Генеральний штаб ЗСУ.

Слава Україні! Триває сто тридцять шоста доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не відзначається. Для недопущення ведення розвідки прикордонних з Україною районів безпілотними літальними апаратами активізовано застосування комплексів радіоелектронної боротьби. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь.

На Сіверському напрямку противник задіяв штурмову авіацію для удару неподалік Володимирівки Сумської області.

На Харківському напрямку тривають спроби ворога наблизитися до міста. Штурмовими діями противник намагався просунутись у напрямку Кочубеївка -  Дементіївка. Українські воїни відкинули окупантів на раніше зайняті позиції. 

На напрямку Мале Веселе – Петрівка Сили оборони України  виявили та знешкодили розвідувальну групу противника. 

На Словʼянському напрямку застосуванням артилерії окупанти намагаються створити сприятливі умови для подальшого просування у напрямку Ізюм – Словʼянськ. Ворожа армійська авіація завдала удару в районах населених пунктів Чепіль та Богородичне. 

Всі спроби штурму  противника у напрямках Довгеньке – Краснопілля, Пасіка – Долина наші захисники успішно відбили. Ворог відійшов. Здійснив дистанційне мінування ділянки автомобільної дороги поблизу Великої Комишувахи.

На Донецькому напрямку ворог продовжив застосовувати наявні засоби вогневого ураження для обстрілів позицій Сил оборони та наближених до лінії зіткнення населених пунктів. Завдав ракетно-авіаційного удару неподалік Шумів.

Провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом в районі Краматорська. Також загарбники здійснили безуспішну спробу штурмових дій на напрямку Золотарівка – Верхньокамʼянське. Влучним вогнем наші воїни змусили окупантів розбігтися по кущах в районі Золотарівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжив обстріли позицій наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Зафіксовано авіаудари в районах Авдіївки та Новоандріївки.

Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Ясинувата – Авдіївка. Успіху не має, з втратами відійшов.

Безуспішною також виявилася спроба противника просунутися в районі Марʼїнки.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати зусилля на обороні зайнятих позицій та стримуванні наявними вогневими засобами просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово захопленої території.

Окупанти деморалізовані тотальним спротивом українського народу. Російському командуванню все важче поповнювати підрозділи, що зазнають втрат у розв’язаній ним безглуздій війні.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ракицький скоро перейде до Шахтаря Ракицький скоро перейде до Шахтаря 12048
Російському гравцю Міннесоти відмовили у в'їзді в США Російському гравцю Міннесоти відмовили у в'їзді в США 874
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 2773
Динамо не відпустило Циганкова до Севільї Динамо не відпустило Циганкова до Севільї 1364
Багатскіс: Ми на правильному шляху, треба не засмучуватись та зробити висновки Багатскіс: Ми на правильному шляху, треба не засмучуватись та зробити висновки 1445
"Він був монстром", - легенда МЮ зраділа відставці Боріса Джонсона "Він був монстром", - легенда МЮ зраділа відставці Боріса Джонсона 1619
Рекомендуємо
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 3617
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 7744
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24711
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 25769
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 183722
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 43614