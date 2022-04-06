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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 6 квітня

Сьогодні 19:06 178 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 6 квітня

Джерело - Чемпіон.

Триває сорок друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує підготовку до наступальної операції на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Російські окупанти здійснюють перегрупування військ та ведення розвідки, намагаються покращити тактичне положення окремих підрозділів в Південнобузькому операційному районі та закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області. 

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій з метою прориву оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. Також намагається взяти під повний контроль місто Маріуполь. 

Завершується перегрупування військ та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу, що виведені до районів Брянської та Курської областей. 

Триває підготовка та переміщення підрозділів окупаційних військ збройних сил російської федерації на територію України. Ворогом сплановано переміщення підрозділів 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу з території республіки білорусь до Бєлгородської області. Також фіксується переміщення до цієї області окремих підрозділів Центрального військового округу .

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні та стані угруповання військ противника не виявлено. Підрозділи Східного військового округу, що виведені на територію Гомельської області, завершують перегрупування. 

Відзначається переміщення підрозділів противника до залізничних станцій для завантаження і подальшої передислокації.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків. Здебільшого в нічний час, російські окупанти здійснюють обстріли міста з використанням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. В районі міста Ізюм активних дій противник не проводив. Силами окремих підрозділів 20-ї загальновійськової та 1-ї танкової армій Західного воєнного округу здійснює перегрупування. 

Для підвищення оперативності перекидання військових вантажів ворог розпочав використання залізничного сполучення. Зафіксовано прибуття залізничних ешелонів з озброєнням та військовою технікою зі станції Валуйки (російська федерація) на залізничну станцію Куп’янськ (Україна).

На Донецькому та Луганському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на бойових діях в районах населених пунктів Попасна і Рубіжне та встановленні контролю над містом Маріуполь. Намагається покращити тактичне положення. 

Продовжує вогневий вплив на більшості напрямків. 

Противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кремінна, Піски, Очеретино, Розівка, Новобахмутівка, Новосілка Друга, Мар’їнка та Красногорівка.

В районах Попасної, Степного, Новотошківського, Рубіжного, Сєверодонецька і Солодкого ворог проводив штурмові дії, але успіху не мав.

Продовжується штурм міста Маріуполь, при цьому противник активно застосовує авіацію. 

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів Щербаки, Комишуваха, Новоданилівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Лук’янівське, Преображенка та Гуляй Поле. 

В результаті наступальних дій підрозділів ЗС України ворог втратив контроль над населеним пунктом Осокорівка.

Сили оборони продовжують утримувати визначені рубежі, нищити ворога та звільняти від загарбника українські землі.

Разом переможемо! Слава Україні!

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