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Визначилися прапороносці України на церемонії закриття ЄЮОФ-2025

Олег Дідух — 26 липня 2025, 18:57
Визначилися прапороносці України на церемонії закриття ЄЮОФ-2025
Поліна Дзерожинська та Макар Яхно
НОК України

Прапороносцями України на церемонії закриття Європейського юнацького олімпійського фестивалю 2025 року будуть Поліна Дзерожинська та Макар Яхно.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України.

Церемонія закриття ЄЮОФ-2025 відбудеться сьогодні, 26 липня в Скоп’є (Північна Македонія). Початок – о 21:00 за київським часом.

16-річна Дзерожинська на ЄЮОФ-2025 завоювала золото в метанні молота. 15-річний Яхно став мультимедалістом турніру. На його рахунку два золота (на дистанціях 1500 метрів вільним стилем та 400 метрів комплексним стилем) та одна бронза (200 метрів вільним стилем).

Нагадаємо, Україна на ЄЮОФ-2025 завоювала 22 медалі. 6 із них – у дзюдо, зокрема – у командному турнірі.

Яхно Поліна Дзерожинська ЄЮОФ-2025

ЄЮОФ-2025

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