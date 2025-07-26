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Італія стала першою фіналісткою жіночої Ліги націй

Андрій Мошкун — 26 липня 2025, 19:02
Італія стала першою фіналісткою жіночої Ліги націй
en.volleyballworld.com

Збірна Італії пробилася до фіналу Ліги націй з волейболу серед жіночих команд.

У півфінальному матчі італійки впевнено впоралися з командою-господаркою – збірною Польщі. Зазначимо, що полячки не змогли потішити вболівальників на арені у Лодзі конкурентною грою, програвши 0:3 (25:18, 25:16, 25:14) за партіями.

Ще один фіналіст визначиться в матчі Бразилії та Японії. Поєдинок стартує 26 липня о 21:00.

Фінал турніру відбудеться 27 липня. Початок о 21:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України виступатиме в наступному розіграші Ліги націй.

Італія Польща Ліга націй з волейболу

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