Італія стала першою фіналісткою жіночої Ліги націй

Збірна Італії пробилася до фіналу Ліги націй з волейболу серед жіночих команд.

У півфінальному матчі італійки впевнено впоралися з командою-господаркою – збірною Польщі. Зазначимо, що полячки не змогли потішити вболівальників на арені у Лодзі конкурентною грою, програвши 0:3 (25:18, 25:16, 25:14) за партіями.

Ще один фіналіст визначиться в матчі Бразилії та Японії. Поєдинок стартує 26 липня о 21:00.

Фінал турніру відбудеться 27 липня. Початок о 21:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України виступатиме в наступному розіграші Ліги націй.