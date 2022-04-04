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У Сумській області російські бойовики після тортур убили марафонця-рекордсмена
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У Сумській області російські бойовики після тортур убили марафонця-рекордсмена

Сьогодні 08:08 205 0
Його тіло знайшли вже після звільнення Боромлі від ворога
У Сумській області російські бойовики після тортур убили марафонця-рекордсмена

Джерело - Чемпіон.

У Боромлі Сумської області російські загарбники закатували до смерті українського військового марафонця із Книги рекордів України Сергія Проневича. 

Про це повідомляє керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

"Мене приголомшила страшна звістка про хлопця з Сумщини, якого катували і вбили російські військові. Його тіло було знайдено вже після визволення Боромлі, через тиждень після зникнення. Неймовірно важко про це писати, але ним виявився рекордсмен України Сергій Проневич.

Найкращі люди країни, цвіт і надія нації, розтоптана брудним чоботом.

Катування людей вважається злочином навіть під час війни. Прокуратура порушила кримінальне провадження за цим фактом (ст. 438 ККУ). Максимальне покарання за цією статтею - це довічне ув'язнення. І я вірю, що прийде час і кожен з цих злочинців відповість за смерть Сергія - перед судом, перед українцями і перед Богом.
Вічна слава Герою", - зазначила Вєтрова.

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