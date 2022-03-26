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Костевич пояснила перемогу на чемпіонаті Європи

Сьогодні 20:08 162 0
Костевич була найкращою у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.
Костевич пояснила перемогу на чемпіонаті Європи
#Костевич

Джерело - suspilne.media.

Українка Олена Костевич змогла здобути золото чемпіонату Європи з кульової стрільби завдяки підтримці уболівальників.

Про це розповіла сам спортсменка.

"Було важко концентруватися на самих змаганнях. Зараз вся увага прикута до України. Всі нас дуже підтримують. Почула багато слів підтримки. І бачила багато сліз на очах людей.

Чимало разів під час змагань я бачила перед собою картинки бойових дій. Мене це надихало на перемогу. У фінальній частині змагань всі глядачі щиро вболівали за мене, це мені додало впевненості, аби здобути цю бажану перемогу", – відзначила Костевич.

Нагадаємо, Костевич здобула золото ЧЄ у стрільбі з пневматичного пістолета.

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