Костевич пояснила перемогу на чемпіонаті Європи

Джерело - suspilne.media.
Українка Олена Костевич змогла здобути золото чемпіонату Європи з кульової стрільби завдяки підтримці уболівальників.
Про це розповіла сам спортсменка.
"Було важко концентруватися на самих змаганнях. Зараз вся увага прикута до України. Всі нас дуже підтримують. Почула багато слів підтримки. І бачила багато сліз на очах людей.
Чимало разів під час змагань я бачила перед собою картинки бойових дій. Мене це надихало на перемогу. У фінальній частині змагань всі глядачі щиро вболівали за мене, це мені додало впевненості, аби здобути цю бажану перемогу", – відзначила Костевич.
Нагадаємо, Костевич здобула золото ЧЄ у стрільбі з пневматичного пістолета.