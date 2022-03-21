Терлюга: Я нікому не побажаю випробувати ці почуття

Російські окупанти щоденно обстрілюють міста України.

Про це розповіла українська каратистка, срібна призерка ігор у Токіо Анжеліка Терлюга.

"Коли я писала цю історію, ми почули вибухи. З нашого вікна мій чоловік показав мені, як працює ППО. Ви не побачите цього у моїх історіях.

Ані сигналів тривоги, ані звуків вибухів. Адже це може допомогти армії росії. Просто довіртеся мені, це наші життя! І я не хочу, щоб хтось відчував щось подібне… Молюся за мир.

Я змінила свою думку трохи. Я нікому не побажаю випробувати ці почуття… І зрозуміли, чому ми живемо в страху і що день у день робить нас злішими!" – написала Терлюга.