Маркевич: Матч із Росією відбудеться, попри агресію сусіда

Збірна України з футзалу повинна продемонструвати свої найкращі якості у півфіналі Євро-2022 проти Росії.

Про це розповів екстренер Дніпра та Металіста Мирон Маркевич.

"Думаю, що матч із Росією, попри агресію сусіда, все ж таки відбудеться. Тому потрібно виходити, демонструвати свої найкращі якості, зіграти дисципліновано та постаратися нівелювати перевагу натуралізованих бразильців у складі суперника у технічній підготовці.

І ще я сподіваюся, що знову в ударі буде воротар Кирило Ципун. Важливо, що з кожним матчем наші хлопці додають, якість гри покращується. Відчувається, що в збірній України чудовий мікроклімат, це саме той випадок, коли вона сильна командою. І впевнений, що у битві з росіянами кожен із наших гравців докладе максимум зусиль для досягнення перемоги", — вважає Маркевич.