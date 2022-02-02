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Маркевич: Матч із Росією відбудеться, попри агресію сусіда

Сьогодні 15:39 131 0
Мирон Маркевич прокоментував матч Україна - Росія
Маркевич: Матч із Росією відбудеться, попри агресію сусіда
#Збірна України з футзалу, #Збірна Росії з футзалу, #Євро-2022 з футзалу, #Мирон Маркевич

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Збірна України з футзалу повинна продемонструвати свої найкращі якості у півфіналі Євро-2022 проти Росії.

Про це розповів екстренер Дніпра та Металіста Мирон Маркевич.

"Думаю, що матч із Росією, попри агресію сусіда, все ж таки відбудеться. Тому потрібно виходити, демонструвати свої найкращі якості, зіграти дисципліновано та постаратися нівелювати перевагу натуралізованих бразильців у складі суперника у технічній підготовці.

І ще я сподіваюся, що знову в ударі буде воротар Кирило Ципун. Важливо, що з кожним матчем наші хлопці додають, якість гри покращується. Відчувається, що в збірній України чудовий мікроклімат, це саме той випадок, коли вона сильна командою. І впевнений, що у битві з росіянами кожен із наших гравців докладе максимум зусиль для досягнення перемоги", — вважає Маркевич.

Нагадаємо, збірна України перемогла Казахстан.

Раніше УЄФА визначила час початку півфінального матчу Україна - Росія.

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