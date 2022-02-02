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Російський коментатор: Прекрасно, що вийшли з Україною

Сьогодні 14:56 293 0
Дмитро Губернієв прокоментував півфінал чемпіонату Європи з футзалу, в якому зустрінуться збірні Росії та України.
Російський коментатор: Прекрасно, що вийшли з Україною
#Збірна України з футзалу, #Збірна Росії з футзалу, #Євро-2022 з футзалу

Джерело - championat.com.

Уболівальники скучили за матчами між збірними України та Росії.

Про це розповів відомий російський спортивний коментатор Дмитро Губернієв.

"Це прекрасно! Побільше таких матчів. Дві чудові команди зійдуться. Вся істерія, яка підніметься, жодного стосунку до спорту не має. Нехай переможе сильніший. Здорово, що так сталося.

Ми всі знаємо, які талановиті футболісти та мініфутболісти в Україні. Мені не вистачає матчів між Спартаком та київським Динамо у великому футболі. Я виріс на Лобановському, Бишовці, Сабо", — сказав Губернієв.

Нагадаємо, збірна України перемогла Казахстан.

Раніше УЄФА визначила час початку півфінального матчу Україна - Росія.

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