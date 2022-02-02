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Російський форвард: Дружніх стосунків із гравцями збірної України немає

Сьогодні 12:12 116 0
Іван Чишкала прокоментував матч проти збірної України
Російський форвард: Дружніх стосунків із гравцями збірної України немає
#Збірна України з футзалу, #Збірна Росії з футзалу, #Євро-2022 з футзалу, #Іван Чишкала

Джерело - tass.ru.

Гравці збірної Росії з футзалу не мають дружніх стосунків із представниками збірної України, але не відчувають ворожнечі до суперника.

Про це розповів форвард російської команди Іван Чишкала.

"Дружніх стосунків із гравцями збірної України у мене немає, але ми спілкуємося з хлопцями, тобто у нас немає жодної ворожнечі. Ми спілкуємося, бачимося в готелі, абсолютно в людському режимі вітаємось один з одним. Тобто немає жодних непорозумінь, гадаю, що це найважливіше.

Це не буде принциповим протистоянням. Насамперед перед нами стоїть завдання виграти чемпіонат Європи. Тому абсолютно не важливо, хто буде суперником, ми вирішуємо свої завдання. Можливо, багатьом і хотілося думати, що зараз акцентуватимуть на цьому, але я волію відходити від цього", - розповів Чишкала.

Нагадаємо, збірна України перемогла Казахстан.

Раніше УЄФА визначило час початку півфінального матчу Україна - Росія.

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