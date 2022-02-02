Російський форвард: Дружніх стосунків із гравцями збірної України немає

Гравці збірної Росії з футзалу не мають дружніх стосунків із представниками збірної України, але не відчувають ворожнечі до суперника.

Про це розповів форвард російської команди Іван Чишкала.

"Дружніх стосунків із гравцями збірної України у мене немає, але ми спілкуємося з хлопцями, тобто у нас немає жодної ворожнечі. Ми спілкуємося, бачимося в готелі, абсолютно в людському режимі вітаємось один з одним. Тобто немає жодних непорозумінь, гадаю, що це найважливіше.

Це не буде принциповим протистоянням. Насамперед перед нами стоїть завдання виграти чемпіонат Європи. Тому абсолютно не важливо, хто буде суперником, ми вирішуємо свої завдання. Можливо, багатьом і хотілося думати, що зараз акцентуватимуть на цьому, але я волію відходити від цього", - розповів Чишкала.