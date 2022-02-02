Головне
Україна в півфіналі Євро-2022 зіграє проти Росії
Вчора 19:44 2576 3
Гутцайт: Якщо у Пекіні-2022 не буде жодної медалі - це провал
Сьогодні 11:33 111
Білосюк захворіла на коронавірус перед Олімпіадою
Сьогодні 10:42 227
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 08:16 28728 1
Депутат Трухін пропонував поліцейському хабаря - журналісти опублікували резонансне відео з місця ДТП
Сьогодні 06:24 510
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Сьогодні 05:01 63409 5
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому
Вчора 21:06 11396 1
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 19:28 23984
Маліновський забив найкращий гол Аталанти у грудні
Вчора 17:00 1387
Олімпійські Ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо
Вчора 13:40 771 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Головний тренер Урагану: Не вважаю збірну Росії фаворитами матчу проти України

Сьогодні 11:11 169 0
Максим Павленко поділився очікуваннями від матчу проти Росії у півфіналі Євро-2022 з футзалу
Головний тренер Урагану: Не вважаю збірну Росії фаворитами матчу проти України
#Збірна України з футзалу, #Збірна Росії з футзалу, #Євро-2022 з футзалу, #Максим Павленко

Джерело - meta-ratings.com.uа.

Збірна України з футзалу у півфінальному матчі проти Росії на Євро-2022 зможе використати свої козирі.

Про це розповів головний тренер Урагану Максим Павленко.

"Хоча в рейтингах футзалу Україна поступається росіянам, але я не вважаю їх фаворитами. Втім, і в чвертьфіналі вистачало експертів, які віддавали перевагу суперникам наших хлопців – казахам, проте песимісти були осоромлені.

Упевнений, що й у поєдинку з росіянами українці матимуть змогу скористатися своїми козирями: гострими контрвипадами, домашніми заготовками при розіграші стандартних положень. Ну, а відмінні бійцівські якості завжди були візитівкою нашої збірної", – сказав Павленко.

Нагадаємо, збірна України перемогла Казахстан.

Раніше УЄФА визначило час початку півфінального матчу Україна - Росія.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська фігуристка відмовилася спілкуватися із російськими журналістами Українська фігуристка відмовилася спілкуватися із російськими журналістами 64015
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 63409 5
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 19664
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 23984
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 28728 1
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 17753
Рекомендуємо
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 22130
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 27445
Барті здолала Коллінз і виграла Australian Open 2022 Барті здолала Коллінз і виграла Australian Open 2022 1113
Олімпійські Ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські Ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 771 1
Збірна України перемогла Казахстан та вийшла у півфінал Євро Збірна України перемогла Казахстан та вийшла у півфінал Євро 28571 1
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 17525 3