Головний тренер Урагану: Не вважаю збірну Росії фаворитами матчу проти України

Збірна України з футзалу у півфінальному матчі проти Росії на Євро-2022 зможе використати свої козирі.

Про це розповів головний тренер Урагану Максим Павленко.

"Хоча в рейтингах футзалу Україна поступається росіянам, але я не вважаю їх фаворитами. Втім, і в чвертьфіналі вистачало експертів, які віддавали перевагу суперникам наших хлопців – казахам, проте песимісти були осоромлені.

Упевнений, що й у поєдинку з росіянами українці матимуть змогу скористатися своїми козирями: гострими контрвипадами, домашніми заготовками при розіграші стандартних положень. Ну, а відмінні бійцівські якості завжди були візитівкою нашої збірної", – сказав Павленко.