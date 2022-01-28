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Україна - у ТОП-40 серед спортивних країн світу

Сьогодні 10:35 225 0
Перше місце рейтингу 2021 у США
Україна - у ТОП-40 серед спортивних країн світу
#США, #Україна

Джерело - World Sport Ranking.

Україна посіла 31-е місце, згідно зі світовим рейтингом країн у спорті високих досягнень.

Про це повідомляє World Sport Ranking.

Перше місце рейтингу 2021 здобули США, загалом у списку 206 країн.

У 2014 році, коли рейтинг було представлено вперше, Україна посідала 20-те місце - це найкращий результат. Найгірший показник - 34 місце був у 2017-му та 2018-му роках.

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World Ranking of Countries in Elite Sports - щорічно розраховується на підставі спортивних результатів усіх країн, що мають Національні Олімпійські Комітети. До розрахунку включені результати, визнані Global Association of International Sports Federations.

Нагадаємо, Терлюга здобула золото на Paris Open 2022.

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