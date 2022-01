Перше місце рейтингу 2021 у США

Джерело - World Sport Ranking.

Україна посіла 31-е місце, згідно зі світовим рейтингом країн у спорті високих досягнень.

Про це повідомляє World Sport Ranking.

Перше місце рейтингу 2021 здобули США, загалом у списку 206 країн.

У 2014 році, коли рейтинг було представлено вперше, Україна посідала 20-те місце - це найкращий результат. Найгірший показник - 34 місце був у 2017-му та 2018-му роках.

World Ranking of Countries in Elite Sports - щорічно розраховується на підставі спортивних результатів усіх країн, що мають Національні Олімпійські Комітети. До розрахунку включені результати, визнані Global Association of International Sports Federations.

