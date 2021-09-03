 Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 3 вересня | Інше | Champion.com.ua
Крипак здобув чергову золоту медаль на Паралімпіаді
Вчора 11:44 1369
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 3 вересня
Сьогодні 00:03 2263
Калініна програла Кербер у другому колі US Open
Вчора 23:53 141
Збірна Іспанії програла Швеції. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:40 224
Буяльський через травму пропустить матч з Францією
Вчора 22:54 214
Мбаппе через травму залишив розташування збірної Франції
Вчора 21:08 350
Збірна України з труднощами перемогла Грецію на чемпіонаті Європи
Вчора 18:09 1124
Усик та Ломаченко опустилися в оновлених рейтингах WBA
Вчора 17:39 1176
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Вчора 15:35 137152 3
Ботурчук здобула ще одну срібну медаль на Паралімпіаді
Вчора 13:28 804
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Шевченко душевно проводить час у Києві з найріднішими
Шевченко душевно проводить час у Києві з найріднішими Андрій Твердохліб
Вчора 20:52 911
Зваблива Ольга Харлан показала всі свої олімпійські медалі
Зваблива Ольга Харлан показала всі свої олімпійські медалі Андрій Твердохліб
Вчора 19:37 1197
Олександр Хижняк одружився
Олександр Хижняк одружився Андрій Твердохліб
Вчора 14:14 1282
Роналду повернувся в Манчестер, на Олд Трафорді на нього чекає справжнє безумство
Роналду повернувся в Манчестер, на Олд Трафорді на нього чекає справжнє безумство Андрій Твердохліб
Вчора 13:22 942
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі Андрій Твердохліб
Вчора 13:10 2223
Гол тижня? Sky Sports у захваті від голу Яремчука в ворота Казахстану
Гол тижня? Sky Sports у захваті від голу Яремчука в ворота Казахстану Андрій Твердохліб
Вчора 11:18 1787
Початок легенди. 56 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру
Початок легенди. 56 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру Андрій Твердохліб
Вчора 10:51 3144
Футболіст Динамо приніс перемогу збірній Люксембургу
Футболіст Динамо приніс перемогу збірній Люксембургу Андрій Твердохліб
Вчора 10:19 1713
Відео дня. Роналду переписав історію та встановив світовий рекорд
Відео дня. Роналду переписав історію та встановив світовий рекорд Андрій Твердохліб
Вчора 00:21 2980
Збірна Казахстану зрівнює рахунок у матчі проти України
Збірна Казахстану зрівнює рахунок у матчі проти України Valeriy Ruchka
01.09.2021 18:43 1106
Прямі трансляції
Навколо спорту

Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 3 вересня

Сьогодні 00:03 2263 0
З 24 серпня по 5 вересня відбувається Паралімпіада
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 3 вересня
#Паралімпіада

Джерело - Чемпіон.

3 вересня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 36 представників України в індивідуальних видах.

Змагання в Токіо з 24 серпня по 5 вересня можна переглянути на телеканалі UA: Перший.

Плавання

03:04 - особисті змагання, чоловіки, комплексом 200 м, клас SM10: Крипак Максим

03:23 - особисті змагання, чоловіки, на спині 100 м, клас SM6: Комаров Олександр

03:31 - особисті змагання, жінки, на спині 100 м, клас S6: Мерешко Єлизавета, Гонтар Анна, Завалій Анастасія

03:40 - особисті змагання, чоловіки, батерфляєм 100 м, клас S8: Дубров Денис

03:50 - особисті змагання, чоловіки, батерфляєм 50 м, клас S7: Трусов Андрій, Богодайко Євгеній

03:59 - особисті змагання, чоловіки, на спині 50 м, клас S4: Виноградець Дмитро

04:07 - особисті змагання, жінки, на спині 50 м, клас S4: Свідерська Ольга, Вербова Марина, Сафонова Юлія

04:16 - особисті змагання, чоловіки, батерфляєм 100 м, клас S12: Чуфаров Данило, Яременко Ілля

04:23 - особисті змагання, жінки, вільним стилем 100 м, клас S11: Ткачук Катерина, Піддубна Марина

04:32 - особисті змагання, чоловіки, вільним стилем 200 м, клас S3: Остапченко Денис, Паламарчук Сергій, Дворський Юрій

04:48 - особисті змагання, чоловіки, батерфляєм 100 м, клас S11: Смірнов Віктор, Сербін Михайло

--------------------------------------

Велоспорт

03:30 - особисті змагання, чоловіки, клас С4-5: Дементьєв Єгор

--------------------------------------

Стрільба

03:30 - особисті змагання, чоловіки, гвинтівка 50 м, кваліфікація, клас SH1: Стоєв Юрій, Дорошенко Андрій

03:30 - особисті змагання, жінки, гвинтівка 50 м, кваліфікація, клас SH1: Щетник Ірина

--------------------------------------

Легка атлетика

03:30 - особисті змагання, жінки, штовхання ядра, фінал, клас F12: Ільчина Орися

04:13 - особисті змагання, чоловіки, біг на 1500 м, фінал, клас Т20: Волуйкевич Павло

04:26 - особисті змагання, жінки, біг на 1500 м, фінал, клас Т20: Даниліна Людмила

04:55 - особисті змагання, чоловіки, метання диску, фінал, клас F37: Жабняк Микола

13:05 - особисті змагання, жінки, метання булави, фінал, клас F51: Овсій Зоя

13:50 - особисті змагання, жінки, біг на 200 м, кваліфікація, клас Т12: Ботурчук Оксана

14:12 - особисті змагання, чоловіки, біг на 200 м, кваліфікація, клас Т37: Окапінський Ярослав

14:27 - особисті змагання, жінки, біг на 100 м, кваліфікація, клас Т36: Павлик Роман, Литвиненко Олександр

--------------------------------------

Тхеквондо

05:00 - особисті змагання, чоловіки, до 44 кг, 1/8 фіналу: Швець Антон - Саморано Хуан (Аргентина)

--------------------------------------

Бадмінтон

05:00 - особисті змагання, чоловіки, група А: Олександр Чирков - Саркар Манодж (Індія)

--------------------------------------

Веслування

05:18 - особисті змагання, чоловіки, байдарка-одиночка, 200 м, фінал, клас KL2: Синюк Микола

05:44 - особисті змагання, чоловіки, байдарка-одиночка, 200 м, фінал, клас KL3: Ємелянов Сергій

Коментарі ()