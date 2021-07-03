Знай наших! Журналісти Чемпіона вибороли третє місце на SportMediaCup

Джерело - Чемпіон.

У Міжнародний день спортивного журналіста вітчизняни майстри пера та мікрофона взяли участь у традиційному SportMedaCup. Спортивні журналісти змагалися у двох видах програми: бадмінтон і падел (сімбіоз великого тенісу, сквошу та настільного тенісу).

Журналісти нашого сайту Андрій Твердохліб і Валерій Ручка змагалися в турнірі з паделу. Упевнено подолавши стадії 1/8 і 1/4 фіналу, наші хлопці билися до останнього в півфіналі, але все вирішив останній, сьомий гейм (), де суперники виявились сильнішими. У матчі за бронзу команда чемпіона впевнено перемогла з сухим рахунком 4:0 (рахунок у паделі ведеться як у великому тенісі за виключенням рівно, більше/менше) і піднялася на третю сходинку п'єдесталу пошани.

Кубок та пам'ятні призи переможцям і призерам вручив перша ракетка ракетка України з бадмінтону - Артем Почтарьов. У свою чергу, журналісти побажали бадмінтоністу успішного виступу в Токіо-2020.