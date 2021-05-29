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Азербайджан відсторонили від Чемпіонату Європи з самбо

Сьогодні 12:30 151 0
Еміль Хасанов після закінчення фінальної сутички чемпіонату Європи висловив незгоду з рішенням суддів
Азербайджан відсторонили від Чемпіонату Європи з самбо
#Чемпіонат Європи

Джерело - Європейська федерація самбо.

Національна команда Азербайджану відсторонена від подальшої участі в чемпіонаті Європи з самбо за неспортивну поведінку.

Про це повідомляє Європейська федерація самбо.

Еміль Хасанов (вага до 71 кг) після закінчення фінальної сутички чемпіонату Європи висловив незгоду з рішенням суддів, які зафіксували перемогу росіянину Магомеду Гаджиєву, і відмовився залишати килим.

Делегація збірної Азербайджану також активно висловлювала свою незгоду. Турнір був припинений на 40 хвилин.

Золота медаль залишилася у росіянина, срібло не було вручено в зв'язку з відсутністю на п'єдесталі призера з Азербайджану.

Нагадаємо, українці завоювали сім медалей в перший день чемпіонату Європи із самбо.

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