Азербайджан відсторонили від Чемпіонату Європи з самбо

Еміль Хасанов після закінчення фінальної сутички чемпіонату Європи висловив незгоду з рішенням суддів

Джерело - Європейська федерація самбо.

Національна команда Азербайджану відсторонена від подальшої участі в чемпіонаті Європи з самбо за неспортивну поведінку.

Про це повідомляє Європейська федерація самбо.

Еміль Хасанов (вага до 71 кг) після закінчення фінальної сутички чемпіонату Європи висловив незгоду з рішенням суддів, які зафіксували перемогу росіянину Магомеду Гаджиєву, і відмовився залишати килим.

Делегація збірної Азербайджану також активно висловлювала свою незгоду. Турнір був припинений на 40 хвилин.

Золота медаль залишилася у росіянина, срібло не було вручено в зв'язку з відсутністю на п'єдесталі призера з Азербайджану.

Нагадаємо, українці завоювали сім медалей в перший день чемпіонату Європи із самбо.