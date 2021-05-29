Азербайджан відсторонили від Чемпіонату Європи з самбо

Джерело - Європейська федерація самбо.
Національна команда Азербайджану відсторонена від подальшої участі в чемпіонаті Європи з самбо за неспортивну поведінку.
Про це повідомляє Європейська федерація самбо.
Еміль Хасанов (вага до 71 кг) після закінчення фінальної сутички чемпіонату Європи висловив незгоду з рішенням суддів, які зафіксували перемогу росіянину Магомеду Гаджиєву, і відмовився залишати килим.
Делегація збірної Азербайджану також активно висловлювала свою незгоду. Турнір був припинений на 40 хвилин.
Золота медаль залишилася у росіянина, срібло не було вручено в зв'язку з відсутністю на п'єдесталі призера з Азербайджану.
Нагадаємо, українці завоювали сім медалей в перший день чемпіонату Європи із самбо.